Primeira turma do Programa Escola Florestal é formada

O Senai, em parceria com MS Florestal e Suzano, realizou a formatura da primeira turma do Programa Escola Florestal, uma iniciativa pioneira voltada para a qualificação profissional no setor florestal de Mato Grosso do Sul. Na ocasião, 15 alunos do curso de operador de máquinas agrícolas receberam os certificados e uma carta-proposta, documento formal que pode resultar em oportunidades diretas de trabalho, a depender do desempenho individual dos alunos.

Criada em 2024, a Escola Florestal nasceu com o propósito de identificar e superar os desafios enfrentados pelo setor florestal de Mato Grosso do Sul no que se refere à formação de mão de obra qualificada. Por meio de um Comitê Técnico Setorial, foram desenvolvidas estratégias para capacitação profissional, garantindo o alinhamento entre as necessidades do mercado e a formação oferecida pelo Senai.

Para o gerente de gestão e negócios do Senai Rodrigo Bastos, a formatura representa um marco na qualificação profissional para o setor florestal. “É um momento que reforça o compromisso da instituição com o desenvolvimento socioeconômico do nosso Estado, criando oportunidades e fortalecendo a cadeia produtiva do setor, além de consolidar a Escola Florestal como referência em qualificação para a indústria florestal de Mato Grosso do Sul”, afirmou.

De acordo com o diretor de operações florestais da Suzano em Mato Grosso do Sul, Leandro Luchiari Chinellato, a formatura da primeira turma do Programa Escola Florestal marca mais uma etapa da parceria entre a Suzano e o Senai visando a qualificação profissional para o setor florestal.

“A Suzano e o Senai contam com uma parceria de quase 20 anos com foco na qualificação da mão de obra sul-mato-grossense. Na companhia, temos um direcionador que diz que ‘Só é bom para nós, se for bom para o mundo’ e, ao investirmos, em conjunto com os nossos parceiros, na qualificação e formação de profissionais para atuarem no setor florestal, estamos contribuindo para a geração de trabalho e renda para centenas de famílias e, consequentemente, para o desenvolvimento socioeconômico de todo o Estado”.

Já o head de Operações Florestais da MS Florestal, José Márcio Bizon destaca que: investir no desenvolvimento das pessoas e fortalecer a comunidade faz parte do compromisso da empresa. “O projeto da Escola Florestal reforça nossa responsabilidade com uma educação de qualidade, essencial para a formação e o crescimento de todos. Acreditamos que, se é bom para a comunidade, é bom para a nossa empresa”.

