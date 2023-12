Processo seletivo 2024: IFMS divulga resultado preliminar dos aprovados

O IFMS (Instituto Federal de Mato Grosso do Sul) divulgou, nesta terça-feira (12), o resultado preliminar de quem foi aprovado em uma das 1.824 vagas, em 11 opções de cursos técnicos integrados ao ensino médio, disponíveis em 10 municípios do Estado. A lista pode ser acessada aqui.

O resultado final só será divulgado após o prazo para recursos, que ficará aberto entre os dias 13 e 14 de dezembro de 2023, para quem encontrar inconsistências nas pontuações. De acordo com a instituição, serão desconsiderados questionamentos apresentados fora do prazo ou sem a devida justificativa ou fundamentação.

Após a análise, as divulgações do resultado final do Exame de Seleção e da 1ª chamada estão previstas para o dia 20, com matrículas entre 8 e 11 de janeiro.

Confira o passo a passo para enviar recurso:

- acessar a Página do Candidato, preenchendo login e senha;

- clicar em "Minhas inscrições";

- acessar o ícone "Recurso";

- preencher informações solicitadas;

- clicar em "Enviar".

Em caso de dúvidas, o contato deve ser feito para o e-mail [email protected].

