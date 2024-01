Processo seletivo para professores substitutos da UFMS se encerra amanhã

Se encerram nesta terça-feira (9) as inscrições para a seleção de professores substitutos da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS). As vagas estão distribuídas em unidades da Cidade Universitária e nos Câmpus do Pantanal, Aquidauana, Chapadão do Sul, Coxim, Naviraí, Nova Andradina e Três Lagoas.

O pró-reitor de Gestão de Pessoas em exercício, Everton Lucas Amorim, explica que a oportunidade traz a possibilidade de o profissional agregar experiência profissional ao seu currículo.

“Assumir o papel de professor substituto na UFMS representa uma valiosa oportunidade para enriquecer o currículo e adquirir incrível experiência na docência em uma instituição que detém nota máxima de excelência em pesquisa, ensino, extensão e inovação. Estendemos o convite para todos os interessados, para que participem dessa oportunidade e contribuam com o time da UFMS”, disse.

A seleção é composta por prova escrita, prova didática e prova de títulos, com as duas primeiras sendo eliminatórias e a última classificatória. O salário é de R$2.437,59 para 20 horas e R$3.312,63 para 40 horas semanais, e pode ter acréscimo de acordo com título de especialista, mestre ou doutor, variando entre R$243,76 e R$2.943,39. A vaga ainda paga auxílio alimentação de R$329,00, para 20 horas, e R$658,00 para 40 horas semanais.

Interessados podem estar fazendo a inscrição na página de concursos da UFMS.

