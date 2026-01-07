Menu
Professores da educação infantil passam a integrar carreira do magistério

A nova lei assegura piso nacional e enquadramento em planos de carreira

07 janeiro 2026 - 11h53Sarah Chaves
São professores da educação infantil aqueles que exerçam docência e tenham sido aprovados em concurso públicoSão professores da educação infantil aqueles que exerçam docência e tenham sido aprovados em concurso público   (Altemar Alcantara/Semcom )

Sancionada pelo presidente Lula e publicado no Diário Oficial da União nesta quarta-feira (7), a lei que reconhece professores da educação infantil como profissionais da carreira do magistério.

Os profissionais que atuam em creches e pré-escolas terão direito ao piso salarial nacional e ao enquadramento em planos de carreira.

O texto, sancionado sem vetos, teve origem no projeto de lei da deputada federal Professora Luciene Cavalcante (PSOL-SP). O PL 2.387/2023 foi aprovado no Senado em dezembro de 2025, tendo como uma das relatoras a senadora Professora Dorinha Seabra (União-TO).

"É um resgate histórico o que estamos fazendo. O projeto trata de justiça", declarou Dorinha quando a matéria foi aprovada no Plenário do Senado. 

A lei define que são professores da educação infantil (voltada a crianças de zero a cinco anos) aqueles que exerçam docência e tenham sido aprovados em concurso público, independentemente da designação do cargo que ocupam.

