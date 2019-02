Professores da Reme participam de cursos na próxima semana

A Secretaria Municipal de Educação (Semed) realiza, de segunda até quinta-feira dia 28, a terceira edição do programa de formação continuada da Rede Municipal de Ensino (Reme) “Reflexões Pedagógicas: diálogos entre a teoria e a prática”.

As formações estão acontecendo em diversas escolas e no Espaço de Formação da Semed, contemplando profissionais da educação infantil, ensino fundamental, ensino médio e Educação para Jovens e Adultos (EJA), envolvendo a equipe pedagógica, coordenadores pedagógicos de tecnologias e inovação, profissionais que atuam nas bibliotecas e professores da educação especial, totalizando pelo menos 7 mil profissionais da Reme.

No período de cursos os alunos não terão aulas e as escolas enviaram bilhetes informativos aos estudantes com os dias e horários da formação dos professores.

De acordo com o superintendente de Políticas da Educação, Waldir Leonel, as mudanças do programa visaram dar mais opções de cursos para os profissionais. “O novo formato consiste em o professor poder escolher qual curso deseja fazer. Dessa forma ele se aperfeiçoa no tema em que realmente sente necessidade, de acordo com seus interesses e isso irá refletir na qualidade do ensino da Rede”, ressaltou

Outro ponto facilitador, é que pelo menos 85% desses cursos se repetem e estão sendo oferecidos em diversos horários para contemplar mais interessados.

Os interessados em saber sobre os cursos oferecidos e programação devem acessar o site. São 78 cursos, que ofertam pelo menos 18 mil vagas em diferentes áreas do conhecimento, os profissionais da educação devem acessar o endereço https://reflexoespedagogicas.net/

Mesmo quem não fez a inscrição no prazo, pode participar da formação, caso ainda tenha vaga no curso escolhido. A declaração de participação também será emitida a esses profissionais.

Deixe seu Comentário

Leia Também