Professores da UFGD decidirÃ£o se aderem a greve na segunda-feira

Com greve dos professores da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) e dos técnicos administrativos da Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD), agora os professores da instituição douradense decidirão se aderem a paralisação.



O Andes-SN (Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior) anunciou uma greve de professores a partir do dia 15 de abril. As entidades sindicais também organizam uma paralisação para a quarta-feira (3).



Entre os pontos apresentados pelos técnicos e pelas técnicas da UFGF que já estão em greve, está, além do apoio à greve, a solicitação de respaldo por parte da Reitoria às pautas do movimento – luta pela recomposição salarial, reestruturação da carreira e equiparação de benefícios, entre outras demandas –, tópico integralmente acatado pela gestão, que recebeu a formalização dos pedidos em documento entregue e protocolado pelo Comando Local de Greve.



Os docentes da UFGD se reúnem na segunda-feira (1º), às 08h, na sede da ADUF Dourados, para decidir se vão aderir ao movimento grevista. Os professores da UFMS decidiram aderir à greve por reajuste salarial de 22%, e em defesa da educação superior pública de qualidade.



Com a decisão dos educadores da UFMS, os professores da UFGD também devem tomar decisão semelhante.



O movimento abrange professores de universidades federais, institutos federais e Cefets (Centros Federais de Educação Tecnológica).





