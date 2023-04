Professores de MS aderem à mobilização nacional, diz Fetems

Os profissionais da educação de Mato Grosso do Sul aderiram à Mobilização Nacional que acontece nesta quarta-feira (26) em todo o país. A ação debaterá o reajuste do piso salarial de docentes municipais e a revogação do novo modelo de ensino médio. A concentração será às 9h na Praça Ary Coelho em Campo Grande. Com o movimento a Reme (Rede Municipal de Ensino) não terá aula amanhã.

Conforme o presidente da Fetems (Federação dos Trabalhadores em Educação de Mato Grosso do Sul), Jaime Teixeira, a paralisação será apenas na rede municipal, devido a falta do cumprimento da lei do piso nacional, já na rede estadual de ensino terá apenas mobilização, com isso, as aulas ocorrerão normalmente na REE (Rede Estadual de Ensino).

“Algumas redes municipais vão parar as aulas, como Campo Grande, Dourados, Pedro Gomes e Chapadão do Sul que são alguns dos municípios que vão parar 100% para cobrar da prefeitura o cumprimento da lei do piso nacional, já na rede estadual não terá paralisação, porém, mesmo tendo aula, alguns professores vão participar das mobilizações”, explicou.

Embora a aula esteja mantida no sistema estadual de ensino, o movimento contará com a participação de professores estaduais, segundo Jaime. Caravanas do interior estão sendo mobilizadas para participarem da passeata.

O presidente ressalta que entre as pautas nacionais que serão debatidas estão: valorização e defesa da escola pública, defender verbas públicas para educação, cobrar de gestores uma política de paz nas escolas, equiparação salarial dos professores convocados e professores efetivos e, principalmente, a revogação do novo modelo de ensino médio.

“É uma luta pela educação, que vai ser desenvolvido no Brasil todo para que acheguemos ao ministério da educação ao MEC, com uma proposta bem firme para revogar esse ensino médio e rever essa mudança aprovada por medida provisória em 2017”, conclui.

