Programa de pesquisa seleciona 200 projetos de escolas em MS

Cerca de 200 projetos de pesquisa científica e tecnológica, sendo 140 delas de escolas da Rede Estadual de Ensino e 60 de unidades federais, irão receber o apoio do governo do estado através do programa Pictec lll, da Fundect (Fundação de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino, Ciência e Tecnologia de MS).

Por isso, serão investidos R$ 5,67 milhões na terceira edição, que teve aumento de 300% nos projetos - em comparação às bolsas concedidas na primeira chamada, realizada em 2021.

Os professores com projetos aprovados vão receber uma bolsa de R$ 800 mensais e poderão orientar até quatro estudantes da mesma escola, com bolsa de R$ 400 mensais, por 12 meses. O resultado do programa foi divulgado nesta sexta-feira (25), no Diário Oficial do Estado.

O programa estimula, ainda no ensino médio, o aprendizado do método científico e de outros conceitos fundamentais para a produção de ciência e tecnologia que gerem transformação social.

Prazos - Professores-orientadores com projetos aprovados podem indicar os estudantes bolsistas entre os dias 28 de agosto e 1° de setembro. A entrega da documentação física das equipes à Fundect deverá ser feita até o dia 15 de setembro.

