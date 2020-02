Programa Vale Universidade abre inscrições em março

O Programa Vale Universidade (PVU), começará a receber inscrições às 08:00 do dia 3 de março e ficará aberto até às 16:00 do dia 17. Os interessados devem acessar o site www.sedhast.ms.gov e seguir o passo a passo disponível para participarem do processo seletivo.

De acordo com a Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho (Sedhast), para se inscrever, o acadêmico deverá estar matriculado em curso presencial de graduação autorizado pelo Ministério da Educação (MEC) e comprovar renda individual igual ou inferior a dois salários mínimos e meio e renda familiar mensal não superior a quatro salários mínimos, considerada a renda bruta, e que preencha os demais requisitos constantes na resolução.

Além disso, o candidato deverá estar inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (Cadastro Único) e estar atento ao preenchimento dos campos da ficha de inscrição, pois casso não ocorra o preenchimento de alguma das informações solicitadas no cadastro não permitirá a finalização da ficha de inscrição.

“O Vale Universidade é uma oportunidade de crescimento tanto para quem dele participa quanto para o nosso Estado. A cada ano vemos na prática que muitos acadêmicos podem concluir seus cursos graças ao programa”, destacou a titular da Sedhast, Elisa Cleia Nobre.

Caso o acadêmico seja selecionado no processo serão solicitados outros documentos que comprovem as demandas exigidas pelo programa. Vale lembrar que o realizar a inscrição o candidato deve ficar atento ao número de protocolo disponibilizado pela Sedhast.

Vale Universidade

O Programa Vale Universidade tem como objetivo oferecer ao acadêmico universitário de baixa renda a oportunidade de aprimorar sua formação profissional, mediante concessão de benefício social. No PVU o Governo do Estado arca com 70% da mensalidade, a Instituição de Ensino Superior com 20%, e o acadêmico com 10%.

