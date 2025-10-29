Menu
Menu Busca quarta, 29 de outubro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Educação

Projeto "Música Erudita nas Escolas" leva apresentações e oficinas a alunos da Capital

Iniciativa promove democratização cultural, desenvolvimento artístico e inclusão

29 outubro 2025 - 14h40Carla Andréa

Alunos da Rede Municipal de Ensino de Campo Grande estão vivenciando a música clássica por meio do projeto “Música Erudita nas Escolas”, que combina apresentações ao vivo com oficinas educativas.

A ação tem como objetivo democratizar o acesso à cultura e enriquecer o repertório sonoro dos estudantes, sendo realizada com o apoio da Secretaria Municipal de Educação (SEMED).

O projeto começou no dia 20 de outubro, na Escola Municipal José de Souza, e chegou nesta segunda-feira (28) à Escola Municipal Nagen Jorge Saad, no Jardim Tijuca.

As próximas apresentações estão previstas para a Escola Municipal Irene Skuykala, em 4 de novembro, e para a Escola Municipal Isauro Bento Nogueira, em 25 de novembro.

O repertório apresentado pelo trio Opus Vivare — formado por Evandro Dotto (violão), Bianca Danzi (soprano) e Gabriel Almeida (violino) — percorre períodos do barroco ao romantismo, incluindo obras contemporâneas.

A diretora da Escola Nagen Jorge Saad, Renata Angelozi, ressaltou a importância da experiência para a formação integral dos alunos. “É muito importante que as escolas consigam trazer uma vivência estética musical diferente do que eles estão acostumados a ouvir. Recebendo essa informação dentro da escola, compreendem e valorizam a experiência da música erudita”, afirmou.

O músico Evandro Dotto destacou que o projeto cumpre um papel de democratização e valorização cultural. “A música sair de uma sala de concerto e vir para a periferia traz essa valorização e democratização do acesso. Nesse contexto, os alunos se sentem mais valorizados”, disse.

Durante as apresentações, a inclusão também é priorizada, com intérprete de Libras garantindo acessibilidade para todos os estudantes. 

O projeto já percorreu nove municípios, realizando mais de 20 apresentações, com investimento da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB) por meio do Ministério da Cultura, Fundac, Prefeitura de Campo Grande e apoio da SEMED.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro
Vanguard - Sound

Deixe seu Comentário

Leia Também

Ministério Público Federal (MPF) -
Educação
MPF promove escuta pública em Sidrolândia para avaliar qualidade da educação básica
 Foto: Mateus Santos/g1
Educação
Notas de até três edições do Enem poderão ser usadas no Sisu 2026
Professor em sala de aula em Manaus
Educação
Mais de 1 milhão de inscritos fazem o primeiro Enem dos Professores neste domingo
UEMS
Educação
UEMS abre 1.130 vagas para transferência externa em 50 cursos presenciais
O anúncio foi feito em São Bernardo do Campo (SP), com a participação do presidente Lula
Educação
Governo anuncia novo edital de cursinhos populares com investimento de R$ 108 milhões
Nova escola de tempo integral será construída em Campo Grande
Educação
Nova escola de tempo integral será construída em Campo Grande
No Dia dos Professores, governo lança Carteira Nacional Docente
Educação
No Dia dos Professores, governo lança Carteira Nacional Docente
A ideia é aproveitar mercadorias eletrônicas apreendidas pela Receita Federal para execução de projetos na área da robótica.
Educação
UEMS será destaque em evento nacional com projetos de reaproveitamento eletrônico
MS Supera convoca 190 novos bolsistas e prazo para envio de documentos vai até dia 20
Educação
MS Supera convoca 190 novos bolsistas e prazo para envio de documentos vai até dia 20
JD1TV: Em MS, estudantes da rede pública aprendem gastronomia no formato MasterChef
Educação
JD1TV: Em MS, estudantes da rede pública aprendem gastronomia no formato MasterChef

Mais Lidas

Dhiogo faleceu na tarde de ontem
Polícia
Soldado que morreu no CMO foi enterrado no dia do aniversário da mãe em Campo Grande
Técnico Fernando Augusto, do Chelsea Brasil
Esportes
Morre Fernando Augusto, técnico de futsal do Chelsea Brasil MS
Samu tentou socorrer a vítima, mas sem sucesso
Polícia
AGORA: Homem mata garota de programa a facadas no Jardim Colúmbia
Mulher morre após tomar injeção de R$ 139 para emagrecer
Polícia
Mulher morre após tomar injeção de R$ 139 para emagrecer