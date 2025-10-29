Projeto "Música Erudita nas Escolas" leva apresentações e oficinas a alunos da Capital

Alunos da Rede Municipal de Ensino de Campo Grande estão vivenciando a música clássica por meio do projeto “Música Erudita nas Escolas”, que combina apresentações ao vivo com oficinas educativas.

A ação tem como objetivo democratizar o acesso à cultura e enriquecer o repertório sonoro dos estudantes, sendo realizada com o apoio da Secretaria Municipal de Educação (SEMED).

O projeto começou no dia 20 de outubro, na Escola Municipal José de Souza, e chegou nesta segunda-feira (28) à Escola Municipal Nagen Jorge Saad, no Jardim Tijuca.

As próximas apresentações estão previstas para a Escola Municipal Irene Skuykala, em 4 de novembro, e para a Escola Municipal Isauro Bento Nogueira, em 25 de novembro.

O repertório apresentado pelo trio Opus Vivare — formado por Evandro Dotto (violão), Bianca Danzi (soprano) e Gabriel Almeida (violino) — percorre períodos do barroco ao romantismo, incluindo obras contemporâneas.

A diretora da Escola Nagen Jorge Saad, Renata Angelozi, ressaltou a importância da experiência para a formação integral dos alunos. “É muito importante que as escolas consigam trazer uma vivência estética musical diferente do que eles estão acostumados a ouvir. Recebendo essa informação dentro da escola, compreendem e valorizam a experiência da música erudita”, afirmou.

O músico Evandro Dotto destacou que o projeto cumpre um papel de democratização e valorização cultural. “A música sair de uma sala de concerto e vir para a periferia traz essa valorização e democratização do acesso. Nesse contexto, os alunos se sentem mais valorizados”, disse.

Durante as apresentações, a inclusão também é priorizada, com intérprete de Libras garantindo acessibilidade para todos os estudantes.

O projeto já percorreu nove municípios, realizando mais de 20 apresentações, com investimento da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB) por meio do Ministério da Cultura, Fundac, Prefeitura de Campo Grande e apoio da SEMED.

