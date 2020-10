Projeto “Sacolas de Inventar” leva brincadeiras à crianças

A Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) de Dourados, através do Projeto de Extensão UEMS PARA CRIANÇAS, ligado ao Curso de Pedagogia, organizou diversas ações durante o período de pandemia de covid-19, fortalecendo o estabelecimento de vínculos com crianças que já eram atendidas pelo projeto e para novos participantes também. Uma das novidades criadas pelo projeto foi a Sacola de Inventar, uma proposta para ajudar os pequenos a soltarem a criatividade.

As acadêmicas de Pedagogia têm elaborado e confeccionado experiências ligadas às artes visuais, o projeto Sacola de Inventar ainda está em fase inicial e conta com uma produção artesanal e coletiva. O projeto, até o momento, conta com 60 meninos e meninas cadastradas, as quais recebem sacolas que lhes permitem a vivência com elementos da natureza, com desenho, pintura, colagem, entre outras experiências ligadas às artes visuais.

A coordenadora do Projeto UEMS PARA CRIANÇAS, profa. Giana Amaral Yamin, conta um pouco mais sobre a proposta da Sacola de Inventar. “ As sacolas são personalizadas e procuram, aos poucos, atender os interesses de cada criança. A intenção é minimizar o envolvimento dos adultos para favorecer a autonomia dos meninos e meninas, protagonistas no processo. Para isso, junto com as atividades, são enviadas orientações na forma de vídeos e/ou escrita”, explica Giana.

Participam do projeto UEMS PARA CRIANÇAS as acadêmicas do Curso de Pedagogia da UEMS/Dourados: Beatriz Oliveira de Jesus, Danielli Bispo Alichandre, Natália Laura Batista, Gislaine Ferreira Novelli e as professoras egressas da UEMS Adriana Mendonça Pizatto, Jéssica Pimentel Lima e Alice dos Santos Brasileiro. A coordenação é da Professora Giana com colaboração da Professora Juliane Ferreira Vieira, docente da unidade universitária de Cassilândia.

