Promovendo inclusão digital, prefeitura oferece curso gratuito de informática na Capital

Com 16 vagas disponíveis, a prefeitura de Campo Grande por meio da Subsecretaria de Articulação Social e Assuntos Comunitários (Suasc), está oferecendo um curso de informática básica no Jardim Morenão.

O objetivo do curso é promover a inclusão digital, auxiliando os alunos a conhecerem e dominarem as ferramentas básicas da informática, serão disponibilizadas 08 vagas no período da manhã, das 8h30 às 11h30 e 08 vagas no período da tarde, das 13h às 16 horas.

A carga horária do curso é de 20 horas, composto por aulas todas as sextas-feiras e sábados, no período de 14 de julho a 5 de agosto.

Para participar é preciso ter mais de 16 anos e ser alfabetizado. Para se formar, o aluno terá que cumprir pelo menos 75% da carga horária total do curso, conseguindo desta forma o certificado.

As aulas acontecerão de maneira presencial, na sede do Projeto Gira Sol, localizado na Rua Goiatuba, 118. Inscrições e mais informações podem ser obtidas pelo telefone (67) 9 9219-3797.

Serviço:

Curso Gratuito de Informática Básica

Local: Projeto Gira Sol

Rua: Goiatuba, n° 118 – Jardim Morenão

Inscrições e Informações: (67) 9 9219-3797 / Irondina

Deixe seu Comentário

Leia Também