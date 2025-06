Prouni abre inscrições do segundo semestre no dia 30 de junho

O Programa Universidade para Todos (Prouni) abrirá as inscrições para a edição do segundo semestre de 2025 no próximo dia 30 de junho.

Os interessados terão até 4 de julho para se inscrever exclusivamente por meio do Portal Único de Acesso ao Ensino Superior. O edital com todas as regras e cronograma da seleção já está disponível para consulta online.

O Prouni oferece bolsas de estudo integrais e parciais em cursos de graduação de instituições privadas de ensino superior, voltadas a estudantes sem diploma de curso superior.

Requisitos para participar

Para concorrer a uma das bolsas, é necessário ter participado de pelo menos uma das duas últimas edições do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), com média mínima de 450 pontos nas cinco provas objetivas e nota superior a zero na redação.

Participantes na condição de treineiros não podem se inscrever. Além disso, é necessário atender a critérios de renda familiar:

Bolsas integrais (100%): renda familiar bruta mensal per capita de até 1,5 salário mínimo (R$ 2.277);

Bolsas parciais (50%): renda familiar bruta mensal per capita de até 3 salários mínimos (R$ 4.554).

Os candidatos devem também se enquadrar em pelo menos uma das seguintes situações:

Ter cursado ensino médio integralmente em escola pública;

Ter cursado ensino médio integralmente em escola privada como bolsista integral;

Ter cursado o ensino médio parte em escola pública e parte em escola privada como bolsista integral;

Ter cursado o ensino médio parte em escola pública e parte em escola privada como bolsista parcial ou sem bolsa;

Ter cursado todo o ensino médio em escola privada como bolsista parcial ou sem bolsa;

Ser pessoa com deficiência, conforme legislação vigente;

Ser professor da rede pública, exclusivamente para cursos de licenciatura, pedagogia ou formação de professores da educação básica — sem exigência de comprovação de renda.

