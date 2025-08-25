Prouni abre prazo para manifestação de interesse na lista de espera do 2º semestre

Começou nesta segunda-feira (25), o prazo para manifestação de interesse em participar da lista de espera do Programa Universidade para Todos (Prouni), referente ao segundo semestre de 2025.

Podem concorrer todos os inscritos que não foram pré-selecionados nas chamadas regulares ou que foram reprovados por não formação de turma.

O período para confirmação segue até as 23h59 (horário de Brasília) desta terça-feira (26), exclusivamente pelo Portal Único de Acesso ao Ensino Superior.

A lista de espera será divulgada no dia 29 de agosto. Quem for pré-selecionado deverá apresentar a documentação na instituição de ensino escolhida entre os dias 29 de agosto e 5 de setembro.

A entrega poderá ser feita presencialmente ou por meio eletrônico, conforme regras estabelecidas por cada instituição. As universidades também deverão emitir comprovante de recebimento dos documentos.

De acordo com o Edital nº 14/2025, cabe às instituições registrar a aprovação ou reprovação do candidato e, quando for o caso, emitir o Termo de Concessão de Bolsa. O prazo vai de 30 de agosto a 12 de setembro.

Caso adotem processo próprio de seleção, as universidades precisam informar previamente aos candidatos os critérios, que não poderão ser mais rígidos do que os aplicados nos vestibulares regulares. A cobrança de taxas é proibida.

Na edição deste semestre, o Ministério da Educação (MEC) ofertou mais de 211 mil bolsas em 887 instituições privadas de ensino superior, distribuídas em mais de 370 cursos. Do total, 118 mil são integrais (100% de gratuidade) e 93 mil parciais (50% de desconto na mensalidade).

Entre os cursos com maior número de bolsas estão administração, com 13.774 oportunidades (9.275 integrais e 4.499 parciais), direito, com 13.152 (4.277 integrais e 8.875 parciais), pedagogia, com 11.339 (8.465 integrais e 2.874 parciais), e educação física, com 8.939 (6.063 integrais e 2.876 parciais). Para medicina, foram disponibilizadas 1.159 bolsas, sendo 988 integrais e 171 parciais.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também