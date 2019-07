ProUni: candidatos devem comprovar informações até esta segunda

Os estudantes selecionados na segunda chamada do Programa Universidade para Todos (ProUni) têm até esta segunda-feira(8) para comprovar as informações fornecidas na hora da inscrição. No site do ProUni está disponível a lista da documentação necessária.

Os estudantes devem verificar, nas instituições de ensino para as quais foram selecionados, os horários e o local de comparecimento para a confirmação das informações.

O resultado da segunda chamada foi divulgado no último dia 2 e está disponível na página do programa.

Aqueles que não foram selecionados podem ainda participar da lista de espera nos dias 15 e 16 de julho.

