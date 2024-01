Prouni: Prazo para inscrição encerra nesta quinta-feira

As inscrições para as 406.228 mil vagas para bolsas do Programa Universidade Para Todos (Prouni) podem ser feitas até esta quinta-feira (1º), pelo Portal de Acesso Único .

Segundo o MEC, a atual edição é a que apresenta maior oferta de bolsas desde o início do programa em 2005. Segundo o Ministério da Educação (MEC), 406.428 bolsas serão ofertadas, sendo 308.977 (76%) integrais e 97.451parciais (50%). Elas serão distribuídas em15.482cursos de 1.028instituições.

Para se inscrever é preciso ter realizado pelo menos uma das duas últimas edições do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e ter alcançado, no mínimo, 450 pontos de média nas notas das cinco provas do exame.



Além disso, o estudante não pode ter tirado zero na prova de redação do Enem, nem ter participado do exame na condição de treineiro.

Oprocesso seletivo terá duas chamadas sucessivas.Os resultados com a lista doscandidatospré-selecionadosestarão disponíveisno PortalÚnico deAcesso ao Ensino Superiornos dias 6 e 27 de fevereiro.

Confira as condições para concorrer à bolsa Prouni no Portal de Acesso Único .

