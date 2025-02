Próximo do início das aulas, Prefeitura avança nos preparativos das escolas

O início do ano letivo na Rede Municipal de Ensino (Reme), começa no dia 10 de fevereiro, e para receber os mais de 110 mil alunos, a Prefeitura de Campo Grande, através da Secretaria Municipal de Educação (Semed), está concluindo os últimos preparativos.

Além da repaginada na estrutura das unidades, com serviços de limpeza, roçagem e manutenção, a entrega dos kits de materiais escolares e uniformes será realizada a partir do primeiro dia de aula. Para garantir essa logística, os itens começaram a ser entregues ainda em dezembro, assegurando que todos os estudantes estejam equipados desde o início do ano letivo.



Entre as composições de uniformes há a camiseta, bermuda, short saia, jaqueta, calça, moleton, meia, tênis, mochila e botinas para alunos que estudam em escolas rurais.

As unidades da Reme recebem mais de 180 toneladas de alimentos para a merenda escolar.



A segurança no entorno das escolas será reforçada por meio de uma parceria com a Secretaria Especial de Segurança e Defesa Social (Sesdes). O policiamento da Guarda Civil Metropolitana será intensificado, principalmente nos horários de entrada e saída dos alunos.

Embora nem todas as unidades de ensino contem com câmeras de monitoramento, a ampliação desse recurso está entre as prioridades do município. Outras medidas incluem patrulhamentos ostensivos, ações preventivas contra situações de risco e um trabalho conjunto com as comunidades escolares para identificar vulnerabilidades.

A Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) também atuará no retorno às aulas com equipes responsáveis por orientar os pais e organizar o trânsito nas imediações das escolas. A prefeita Adriane Lopes reforçou o compromisso da gestão com a qualidade do ensino. “Nosso foco é oferecer uma educação de excelência desde os primeiros anos da formação escolar, garantindo uma base sólida para a alfabetização e o desenvolvimento dos nossos alunos como cidadãos que contribuirão para o crescimento de Campo Grande”, afirmou.

O calendário escolar da Reme prevê o início das aulas em 10 de fevereiro, com período de férias para alunos e professores entre 17 e 31 de julho. O encerramento do ano letivo está programado para 12 de dezembro nas escolas de ensino fundamental e 16 de dezembro nas Escolas Municipais de Educação Infantil (Emeis).

