Quase 300 escolas estaduais já são monitoradas 24h em MS

Ao todo, 298 unidades da Rede Estadual de Ensino de Mato Grosso do Sul já contam com sistema de monitoramento 24h. O próximo passo levar o modelo de tecnologia para as escolas rurais, garantindo segurança aos alunos e profissionais de educação.

A estratégia do Governo do Estado, por meio da SED (Secretaria Estadual de Educação), começou no ano passado, o sistema possibilita controle em tempo real das unidades, com de câmeras e sistema eletrônico.

O Centro de Monitoramento fica em Campo Grande e conta com 10 salas e 240 funcionários. Funciona 24 horas por dia, em quatro turnos de trabalho, além de 120 funcionários à disposição para irem até as escolas, tendo um tempo de resposta de 5 a 10 minutos de motos.

O governador Eduardo Riedel, juntamente com o secretário estadual de Educação, Hélio Daher, se reuniram hoje (4), com a direção do Cosi (do COSI (Centro de Operações de Segurança Integrado), responsável pelo sistema, para avaliar os trabalhos e atividades em andamento.

“O cronograma está sendo cumprido à risca, tanto que já chegou a 298 escolas e já começamos a pensar no projeto para levar esta tecnologia para as unidades rurais”, afirmou o secretário. Daher ainda revelou que o sistema tem sido inspiração para outros estados, como São Paulo e Paraná.

“Recebemos esta visita e eles inclusive tem o interesse de fazer o mesmo projeto em seus estados, por conta da qualidade do serviço oferecido aqui no Estado”, destacou.

No local ainda tem o controle de acesso (fechadura eletrônica) e sistema de alarme. Em caso de emergência, o diretor e funcionários de cada unidade podem acionar as autoridades e a Central de Atendimento por meio de um “botão de alerta”, disponível em aplicativo no celular.

