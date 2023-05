Quer aprender a programar jogos? CEEP do Hércules Maymone oferta curso híbrido

O Curso Híbrido de Programação de Jogos Digitais no Centro Estadual de Educação Profissional Hércules Maymone é projetado para capacitar os candidatos a atuar em diversos setores, incluindo empresas de desenvolvimento de jogos, instituições de educação, agências de publicidade e propaganda, estúdios de animação, e produção de conteúdo.

O curso que tem duração de oito meses com certificação técnica de 1200 horas. As inscrições foram prorrogadas e encerram dia 31 de maio podendo ser feita pelo link: http://www.matriculadigital.ms.gov.br/MatriculaDigital/Home

De acordo com o coordenador de técnico do CEEP Hércules Maymone, Ayrton Moura, o curso proporcionará aos estudantes um rico conhecimento na indústria de games. "além de fornecer habilidades práticas em programação, design e modelagem de jogos, o curso irá preparar os alunos com as habilidades e conhecimentos necessários para empreender como desenvolvedores independentes, abrindo caminho para o desenvolvimento de seus próprios negócios na área de jogos digitais".

Serviço

Curso Híbrido de Programação de Jogos Digitais no Centro Estadual de Educação Profissional Hércules Maymone.

Lista de designados em 01/06 e confirmação de matrícula entre 2/6 e 7/06

Início do curso previsto em 15/06

35 vagas disponíveis.

Inscrições pelo link: http://www.matriculadigital.ms.gov.br/MatriculaDigital/Home

