R$ 400: cursinho da UFMS abre inscriÃ§Ãµes com 800 vagas

A UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul) está com inscrições abertas para estudantes que desejam se preparar para o Vestibular e para o PASSE (Programa de Avaliação Seriada Seletiva). Ao todo, 800 vagas são oferecidas para a preparação que vai ocorrer 100% on-line. As atividades se iniciam no dia 31 de março e vão até 5 de dezembro. As inscrições podem ser feitas pelo site.

As vagas são destinadas para alunos de escolas públicas e privadas que já concluíram ou estão em vias de concluir o ensino médio. A instituição alerta que as inscrições podem ser feitas até 25 de março neste link.

A taxa de matrícula é única no valor de R$ 400 reais, sem cobrança de mensalidades, e o pagamento pode ser feito por boleto bancário, Pix ou cartão de crédito. O valor serve para auxiliar no custeio da elaboração das aulas e pagamento dos bolsistas.

As aulas contemplam todas as áreas de conhecimento, como Matemática, Humanas 1 e 2, Inglês, Biologia, Física, Química, Linguagens e Redação, de forma remota com transmissão síncrona de segunda a quinta-feira, das 19h às 22h. Posteriormente, as aulas ficam disponíveis no AVA UFMS (Ambiente Virtual de Aprendizagem).

Além das disciplinas, os alunos recebem apoio motivacional e orientação vocacional, por meio de uma parceria com o curso de Psicologia da Faculdade de Ciências Humanas da UFMS, com o objetivo de ajudá-los a enfrentar a pressão dos vestibulares e das escolhas da vida profissional.

JD1 Notícias

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp. Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no IOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também