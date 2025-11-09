Menu
Menu Busca domingo, 09 de novembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Educação

Redação do Enem 2025 aborda as perspectivas para o envelhecimento

Candidatos também fazem hoje questões de linguagens e ciências humanas

09 novembro 2025 - 16h50Da redação, com Agência Brasil
O tema da redação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2025  é: "Perspectivas acerca do envelhecimento na sociedade brasileira".O tema da redação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2025  é: "Perspectivas acerca do envelhecimento na sociedade brasileira".   (Rafa Neddermeyer/Agência Brasil)

O tema da redação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2025  é: "Perspectivas acerca do envelhecimento na sociedade brasileira”.

A informação foi divulgada neste domingo (9) pelo ministro da Educação, Camilo Santana, pela rede social X. Além da prova de redação, os candidatos inscritos no Enem fazem na tarde de hoje as questões de linguagens e códigos e de ciências humanas. A prova começou às 13h30 e termina às 19h (horário de Brasília).

Como é a redação

A prova de redação exige a produção de um texto em prosa, do tipo dissertativo-argumentativo, com até 30 linhas a partir da situação-problema proposta, dos textos motivadores e dos conhecimentos construídos ao longo de sua formação. 

Os participantes terão que escrever um texto dissertativo-argumentativo, com até 30 linhas, a partir da situação-problema proposta, dos textos motivadores e dos conhecimentos construídos ao longo da formação.

O tema da redação será de ordem social, científica, cultural ou política.

O projeto de texto, com informações, fatos e opiniões relacionados ao tema proposto, deverá defender um ponto de vista - uma opinião a respeito do tema proposto -, apoiada em argumentos consistentes, estruturados com coerência. 

o candidato também deverá elaborar uma proposta de intervenção social (solução) para o problema apresentado no desenvolvimento do texto. Essa proposta deve respeitar os direitos humanos. Propostas que desrespeitem os direitos humanos receberão nota zero. Constituem desrespeito aos direitos humanos propostas que, por exemplo, incitem as pessoas à violência ou tenham referências racistas.

Correção

Somente serão corrigidas as redações transcritas para a folha de redação oficial da prova do Enem.

Cada redação será corrigida por dois corretores, com graduação em letras ou linguística, de forma independente, sem que uma conheça a nota atribuída pela outra.

Os corretores atribuirão uma nota de 0 a 200 pontos em cada uma das cinco competências. A soma desses pontos compõe a nota total atribuída por avaliador, que pode chegar a 1 mil pontos. A nota final do participante será a média aritmética entre as notas totais atribuídas pelos dois avaliadores.

Nota zero

Entre os critérios previstos no edital do Enem 2024 que resultam na nota zero na redação, estão:

   Fuga ao tema proposto;

   Ausência de texto na folha de redação;

   Texto insuficiente, com até sete linhas manuscritas;

   Texto escrito predominantemente ou integralmente em língua estrangeira;

   Nome, assinatura, rubrica ou qualquer outra forma de identificação, em qualquer parte da folha de redação;

   Desobediência à estrutura dissertativo-argumentativa e

   Desrespeito à seriedade do exame, com palavrões, desenhos e outras formas propositais de anulação.

Reportar Erro
Vanguard - Sound

Deixe seu Comentário

Leia Também

Não vale atrasar: Enem começa neste domingo para 57,9 mil sul-mato-grossenses
Educação
Não vale atrasar: Enem começa neste domingo para 57,9 mil sul-mato-grossenses
Enem acontecerá neste final de semana
Educação
O que é permitido levar no primeiro dia de provas do Enem? Saiba agora
Enem acontecerá em novembro deste ano
Educação
Dos 57 mil inscritos no Enem, cerca de 16 mil já concluíram o ensino médio em MS
Imagem ilustrativa
Educação
Intercâmbio na Espanha oferece bolsas com tudo pago para jovens de MS
Os vencedores receberam bolsas de estudo presenciais na Uniderp, 100% para o primeiro lugar
Educação
Concurso de Redação "Um Passeio com Manoel" premia talentos da rede pública de MS
Neste domingo (9), a prova é composta por 90 questões objetivas (dividas entre Linguagens e Ciências Humanas) e uma redação.
Educação
Se preparando para o Enem? Campo Grande terá aulão gratuito de redação neste sábado
Foto:
Interior
Transporte escolar sem seguro é alvo de fiscalização do MP em Glória de Dourados
MEC
Educação
Inep divulga lista de espera para vagas remanescentes do Fies 2025
Fies -
Educação
Governo lança programa de renegociação de dívidas do Fies, com perdão de juros e multas
Pré-matrículas já podem ser realizados pelos pais dos alunos
Educação
Pais de estudantes já podem realizar pré-matrícula na rede estadual de MS

Mais Lidas

Movimentação policial -
Polícia
"X9" entrega traficante e Polícia Militar fecha ponto de drogas no Jardim Vida Nova
A seleção seguirá critérios de vulnerabilidade social, priorizando mulheres chefes de família
Cidade
Inscrições para 258 unidades habitacionais abrem na segunda em Campo Grande
As inscrições podem ser feitas online
Cidade
Inscrições para 258 casas populares começam amanhã em Campo Grande
Imagem ilustrativa
Polícia
Moradoras do Santa Luzia têm carro, portão e até sofá atingido por tiros