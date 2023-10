Rede Estadual de Educação pronta para calor extremo

Após enviar recomendações às escolas da Rede Estadual de Ensino (REE) com cuidados e precauções para alunos e servidores diante do calor intenso, o Secretário de Estado de Educação, Hélio Daher declarou ao JD1 que suspensão de aulas não é orientação.

“Mandamos várias opções, mudando o horário de atividade física, orientando a fazer hidratação das crianças, mas tem em alguns casos extremos, que a gente já está suspendendo aula em algumas escolas do interior”, lembrou ele, citando a última onda de calor da semana retrasada.

Ainda segundo o secretário “cada caso é um caso”. “A gente faz uma análise na estrutura da escola, se a refrigeração não está dando conta, ou se escola não tem refrigeração. Fazemos uma análise de cada escola para fazer essa determinação, ela é por escola, não é uma orientação da Rede, porque varia muito, estamos tomando esse cuidado, se tiver que suspender a gente vai suspender, mas sempre analisando cada caso”, declarou.

Ainda não existe possibilidade para suspensão de aulas. A principal medida tomada pela Secretaria de Estado de Educação (SED) é a suspensão de atividades físicas entre 10h e 16h, horários considerados mais quentes no dia.



Além disso, nos demais horários, os professores devem priorizar a realização de atividades em locais com sombra e ventilação ou arborizados. Além das orientações gerais, em casos de sintomas ou problemas causados pelo calor, a conversa deve ocorrer diretamente entre a escola e os responsáveis do estudante.



Confira outras orientações repassadas para as escolas:



- Adequar as atividades físicas para que não exijam muito movimento e desidratação;

- Fazer pausas durante as atividades físicas para hidratação e descanso;

- Solicitar aos estudantes e servidores que levem recipientes (garrafas) com água, para beber com frequência, liberando-os sempre que houver a necessidade de reposição;

- Buscar mecanismos para a umidificação do ambiente, quando possível;

- Oferecer alimentação mais leve aos estudantes, dando preferência aos alimentos "in natura", tais como verduras, legumes, frutas e outros que possuam bastante água em sua composição.

Além das orientações gerais, em casos de sintomas ou problemas causados pelo calor, a conversa deve ocorrer diretamente entre a escola e os responsáveis do estudante.



