Rede Estadual de Ensino começa a matricular nesta terça-feira

Na tarde desta segunda-feira (06), o Governo do Estado, por intermédio da Secretaria de Estado de Educação (SED), anunciou as datas do período de pré-matrículas da Rede Estadual de Ensino. Em coletiva de imprensa, realizada no auditório da E.E. Lúcia Martins Coelho, foi divulgado que a primeira etapa da pré-matrícula inicia nesta terça-feira (7) e segue até 4 de janeiro de 2024.

O Governo fará um investimento inicial de R$200 milhões na ampliação de vagas do ensino fundamental, sendo período parcial de 9.104 vagas e integral 16.317 vagas, já para o ensino médio, serão 10.190 vagas no período parcial e 2.879 vagas no período integral, com um total de 38.490 vagas ampliadas.

Serão 53 escolas ampliadas para período integral, 47 escolas urbanas, seis escolas rurais, 11 delas são em Campo Grande.

O secretário da SED (Secretaria de Estado de Educação), Hélio Queiroz Daher falou sobre o que a pasta planeja para o período de matrículas em 2024.“Vimos a necessidade de vagas no período integral. Este é um dos maiores desafios da Educação, ampliar para o ensino integral. Não é apenas aumentar a carga horária desses alunos, temos que dar qualidade ao ensino e continuidade a ele. As prefeituras estão com dificuldades de atender as demandas nas escolas, e o Estado entendeu isso, a importância da ajuda do Governo em assumir os alunos que seriam do município”. completa.

Ainda segundo o secretário, em 2024 o Estado pode atingir uma meta que seria para 2026. “Conseguimos adiantar o planejamento, chegando a todos os municípios de MS com o ensino integral”, afirma. Segundo dados apresentados pela pasta, a expansão total seria de um salto de 187.032 mil alunos, para 205.460 mil estudantes na rede estadual de ensino.

Na ocasião, o vice-governador, Barbosinha, representando o Governador Eduardo Riedel, comentou sobre a importância do ensino de qualidade . "Ofertar aos alunos um ensino de qualidade, essa é a nossa meta. O Estado estará nos 79 municípios. Esse é um dos maiores objetivos do Governo Educando Riedel, possibilitar vagas para todos e assim estamos fazendo. O ano de 2024 será repleto de vagas, um bom ensino, e cada vez mais, de conhecimento para as crianças e adolescentes”, afirma.

Na oportunidade, também foi anunciada a próxima etapa da expansão da oferta do Ensino em Tempo Integral na REE, com o detalhamento das novas unidades escolares que passarão a contar com a modalidade e o número de vagas disponíveis para o Ano Letivo de 2024.

O secretário orienta para não deixar para última hora ao fazer a matrícula, pois a primeira etapa é uma intenção de matrícula onde a pessoa vai escolher três escolas. "Pode ser que não seja aceita a primeira opção, o critério é sempre a proximidade e vamos priorizar a proximidade para os menores, quanto menor a criança, mais próxima a escola tem que ser de casa", comenta.

As matrículas podem ser realizadas através do portal (www.matriculadigital.ms.gov.br), pelo canal de atendimento de número 0800-647-0028 e pela Central de Matrículas, localizada na Rua Joaquim Murtinho, 2612 – Itanhangá Park.

