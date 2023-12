Rede Estadual de Ensino recebeu R$ 313 milhões em reformas em 2023

Ao todo 63 unidades de 38 municípios de Mato Grosso do Sul, da REE (Rede Estadual de Ensino), receberam investimentos em obras e reformas de R$313 milhões. Durante reunião do Governador Edurado Riedel no dia 15 de dezembro, foi feita uma avaliação anual de contratos e gestão, juntamente com secretários e chefes de fundações e autarquias.

O resultado foi positivo, com a execução de 98% dos projetos propostos em 2023 na área da educação, por intermédio da SED (Secretaria de Estado de Educação). Foram realizados programas de sucesso como o MS Alfabetiza, ampliação de escolas em tempo integral e reformas das unidades da Rede Estadual de Ensino.

Uma das escolas reformadas foi a Maria Constança de Barros Machado, restaurada por completo e entregue à população dia 28 de abril, com recursos de cerca de R$ 10 milhões. em obras foram aplicados R$ 8,8 milhões, na aquisição de equipamentos e mobiliários o investimento foi de R$ 1,1 milhão.

Desde auditórios, até sistema de prevenção de incêndios, passaram por intervenção, assim como as instalações elétricas e hidrossanitárias de toda a escola. Constam 11 lousas digitais, armários, mesas, conjuntos escolares, carrinho térmico para o refeitório, tablets, chromebooks, entre outros na lista de aquisições de equipamentos.

“O brilho nos olhos dos alunos ao apresentarem a peça de teatro, ao explicar no laboratório a formação do leite de magnésio, ser recebido por por aluna que falando em inglês, a biblioteca, o Gabriel nos recebendo com duas medalhas no peito, orgulhoso, são essas coisas que nos dão propósito para entrar na vida pública”, mencionou governador Eduardo Riedel no dia da entrega da unidade.

Interior

Outros 37 municípios do estado receberam investimentos, como por exemplo duas escolas da cidade de Costa Rica. A E.E. Santos Dumont, que oferta ensino em tempo integral para 629 estudantes, foram R$ 7,3 milhões de investimento, sendo R$ 6,9 milhões na construção e R$ 459 mil em equipamentos.

A outra unidade foi E.E. José Ferreira da Costa, que contou em 2023 com 1060 estudantes matriculados em 32 turmas nos ensinos fundamental e médio.

Das 63 escolas que passaram por reforma ou ampliação, 18 foram entregues em 2023 e 45 unidades estão na fase final de acabamento. A previsão é que no início do ano letivo de 2024, no dia 21 de fevereiro, os estudantes estejam recebendo aprendizado nos prédios reformados.

"Os investimentos proporcionam aos nossos estudantes ter um melhor ambiente de aprendizado e para nossos professores e servidores de desenvolver com excelência o ensino em Mato Grosso do Sul”, finaliza secretário de Estado de Educação, Hélio Daher.

