Educação

Rede Municipal abre período de matrícula para novos alunos do ensino fundamental

A confirmação da matrícula depende do comparecimento presencial à unidade escolar designada dentro do prazo estabelecido

09 janeiro 2026 - 14h39Taynara Menezes
Para famílias que enfrentarem dificuldades com acesso à internet, a Semed disponibiliza atendimento presencial na Central MunicipalPara famílias que enfrentarem dificuldades com acesso à internet, a Semed disponibiliza atendimento presencial na Central Municipal   (Foto: PMCG)

Teve início nesta quinta-feira (8) o período de solicitação de matrícula para novos alunos do ensino fundamental na Rede Municipal de Ensino (Reme) de Campo Grande. O processo é coordenado pela Secretaria Municipal de Educação (Semed) e ocorre prioritariamente de forma online.

As inscrições devem ser feitas pelo site matricula.campogrande.ms.gov.br. O sistema pode ser acessado por celulares, mas a recomendação técnica é utilizar computador, para facilitar o preenchimento das informações.

Apesar da inscrição online, a vaga não é garantida automaticamente. A confirmação da matrícula depende do comparecimento presencial à unidade escolar designada dentro do prazo estabelecido.

No caso das Escolas Municipais de Educação Infantil (EMEIs), foram disponibilizadas mais de 5.700 vagas. A segunda lista de designação está prevista para ser divulgada no dia 21 de janeiro. Após a publicação, os responsáveis terão entre 21 e 30 de janeiro de 2026 para comparecer à escola indicada. O não comparecimento dentro do prazo resulta na perda da vaga, que será destinada à lista de espera.

  • Etapas para efetivar a matrícula
  • Inscrição online: preenchimento dos dados no site, com indicação de um e-mail válido para recebimento do protocolo e da designação.
  • Entrega de documentos: apresentação de originais e cópias dos documentos do aluno e dos responsáveis, comprovante de residência e histórico escolar.
  • Confirmação presencial: a matrícula só é concluída após a assinatura do requerimento físico na unidade escolar.

Para famílias que enfrentarem dificuldades com acesso à internet ou recuperação de senha, a Semed disponibiliza atendimento por meio do telefone 0800 615 1515 e suporte presencial na Central Municipal de Matrículas, na sede da secretaria.

 

