Reformas em escolas da Capital buscam "rapidez e transparência"

Com o objetivo de revitalizar as unidades educacionais em tempo recorde, a Prefeitura de Campo Grande promove uma ação com investimento de R$ 40 milhões, onde as escolas da Rede Municipal de Ensino (Reme) serão reformadas simultaneamente.



Para atingir a meta de recuperar as 206 unidades da Capital, os projetos de reforma serão feitos pela próprias Associações de Pais e Mestres (APMs) juntamente com diretores de cada escola, que direcionarão os recursos de acordo com as necessidades do local.



Conforme o secretário Municipal de Educação, Lucas Henrique Bitencourt, medida garante lisura e transparência nos processos de aquisição. “Toda e qualquer situação que poderíamos ter problemas foi sanada, pois o valor vai direto para a escola, a partir da Associação de Pais e Mestres (APM), que vai gerir esse recurso’, pontuou.



A Secretaria Municipal de Educação (Semed), se reunirá com a APMs e os diretores na próxima semana para expor o plano de trabalho. “Depois que as escolas apresentarem as demandas, vamos validar com a comissão organizadora, fazer a publicação e mandar o valor para escola”, finalizou o secretário.



Os recursos serão divididos de acordo com as especificações de cada unidade de educação, como a necessidade de reforma hidráulica, elétrica, pintura, cobertura, entre outras intervenções.

