Reinaldo reinaugura escola em Maracaju que dobra número de vagas

A Escola Estadual Manoel Ferreira de Lima de Maracaju passou por uma reforma e ampliação no valor de R$ 5.381.377 com recursos próprios do Governo do Estado.

Com 739 alunos, sendo a maior unidade de ensino de Maracaju em número de alunos, a escola foi entregue nesta terça-feira (13), pelo governador Reinaldo Azambuja, após sua primeira reforma que ampliou a capacidade para até 1.575 alunos nos três turnos.

O governador Reinaldo Azambuja afirmou que a restauração da escola era um pedido antigo da comunidade e que a educação é prioridade do Estado. "Quando começamos o Governo em 2015, foi um começo difícil, tivemos que fazer umas escolhas. O governante tem que escolher prioridades e, às vezes, decisões impopulares para não deixar o Estado quebrar. E, graças a Deus, nós vamos fazer ao final de 2022 a entrega de todas as 345 escolas estaduais restauradas e recuperadas nos 79 municípios. É importante não só porque melhora a qualidade do aprendizado aos alunos, mas o trabalho dos funcionários da educação", afirmou.

O secretário de Governo e Gestão Estratégica, Eduardo Riedel, destacou que o Estado tem obras para melhorar a vida das pessoas nos 79 municípios de Mato Grosso do Sul. “O avanço na educação é o que mais nos enche de orgulho. Ela é a base transformadora para se tenha o investimento em todas as outras áreas, tanto a médio quanto a longo prazo. E eu tenho convicção de que, muito além desta obra aqui, o importante é o avanço do ensino estendido e o aumento desta modalidade em todo o estado, porque é isso que irá transformar nossa sociedade”, frisou.

Foi feita na escola, uma nova estrutura de dois andares, elevador panorâmico e painéis fotovoltaicos com capacidade para produzir energia solar para toda a escola e ainda distribuir para outras unidades de ensino da cidade, unindo economia e preservação do meio ambiente.

As obras tiveram início em junho de 2018 e os alunos foram distribuídos para outras unidades.

