Reitor e vice da UEMS são nomeados

O reitor da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS), prof. Dr. Laércio Alves de Carvalho, será reconduzido ao cargo após ser reeleito para mais quatro anos de mandato, juntamente com a vice-reitora eleita, profa. Drª. Luciana Ferreira da Silva. A nomeação foi publicada nesta quinta-feira (21), no Diário Oficial do Estado.

O mandato à frente da UEMS terá vigência de 2023 a 2027. O resultado da Eleição foi publicada pela Comissão Eleitoral em 7 de junho deste ano. A Chapa “UEMS Transforma +”, recebeu a aprovação, entre os votantes que compareceram, de 91,25% dos docentes; 88,33% dos técnicos administrativos; e 94,33 % dos alunos.

A cerimônia de posse ocorrerá no dia 26 de setembro, às 18h, no Auditório Central da UEMS em Dourados.

A posse será conduzida pelo governador Eduardo Riedel e contará com presença de parlamentares e diversas autoridades de entidades e instituições parceiras da UEMS.

CURRÍCULO:

Laércio Alves de Carvalho,

Nascido em Ilhéus na Bahia, em 30 de julho de 1976, filho de Argemiro Borges de Carvalho e Rita Machado Alves, torcedor do Flamengo e Bahia. Possui graduação em Engenharia Agronômica pela Universidade Federal da Bahia (2000), Mestrado em Agronomia (Solos e nutrição de plantas) pela Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz (2003), Doutorado em Agronomia (solos e nutrição de plantas) pela Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz (2006) e Pós-doutorado pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (2010).

Ingressou na UEMS em 2004 como docente contratado e em 2005 como efetivo em Cassilândia. Atualmente é professor efetivo do curso de Engenharia Ambiental (Dourados) e Agronomia (Maracaju) da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, na Pós-graduação atua como docente permanente dos programas de mestrado/doutorado em Agronomia e do mestrado/doutorado em Recursos Naturais da mesma Instituição. Tem experiência na área de agronomia e meio ambiente, com ênfase solos, atuando principalmente nos seguintes temas: manejo e conservação do solo em áreas de cana-de-açúcar, água no solo, e sustentabilidade ambiental. Foi vice-reitor da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul no período de 2015-2019, e reitor da mesma Instituição - UEMS no período de 2019 até a data de hoje.

Luciana Ferreira da Silva,

Possui graduação em Matemática pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (1997), Mestrado em Desenvolvimento Sustentável pela Universidade de Brasília (2001) e Doutorado em Economia Aplicada pela Universidade Estadual de Campinas (2007). Atualmente é Professora Adjunta da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS), docente do quadro permanente do Mestrado e Doutorado em Agronegócios da Universidade Federal da Grande Dourados e membro da Sociedade Brasileira de Economia Ecológica (Ecoeco). Tem experiência na área de economia, com ênfase em economia agrária e dos recursos naturais, atuando principalmente nos seguintes temas: instrumentos econômicos de política ambiental, valoração econômica e pagamento de serviços ambientais, indicadores de sustentabilidade e avaliação ambiental estratégica.

Deixe seu Comentário

Leia Também