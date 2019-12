Resultado do Enade 2019 é antecipado em 10 dias

Sarah Chaves, com informações da Agência Brasil

A publicação dos resultados do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade) foi antecipado em 10 dias pelo Ministério da Educação, para agilizar a tramitação dos procedimentos de colação de grau nos cursos superiores avaliados em 2019.

Os coordenadores podem acessar os relatórios de estudantes em situação regular junto ao Enade 2019 pelo Sistema Enade .

Fazer a prova ou justificar a ausência no Enade é obrigatório. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) antecipou para esta terça-feira (24) o início do período para justificativa, via Sistema Enade, para o coordenador de seu curso. O período para justificativa de ausência vai até 5 de fevereiro de 2020.”

No mesmo período, as instituições de ensino superior também poderão apresentar “solicitações de dispensa em casos de ausência do estudante devido a compromissos acadêmicos vinculados ao curso avaliado pelo Enade ou por atos de responsabilidade da instituição.” Os pedidos serão analisados pelo Inep.

O exame avalia o desempenho dos concluintes dos cursos de graduação em uma prova com os conteúdos programáticos descritos nas diretrizes curriculares dos cursos.

