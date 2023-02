Resultado do Enem 2022 é adiantado e será divulgado nesta quinta-feira

O ministro da Educação, Camilo Santana, anunciou nesta quarta-feira (8) que a data de divulgação dos resultados do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2022 será adiantada para esta quinta-feira (9).

A previsão inicial da pasta era que o resultado do Enem só fosse ser divulgado em 14 de fevereiro, mas durante anuncio na divulgação do Censo Escolar da Educação Básica 2022, na sede do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), em Brasília, o ministro confirmou o adiantamento.

“Estamos antecipando o resultado do Enem, que estava previsto o resultado para o dia 14, será divulgado o resultado amanhã, dia 9. Isso vai facilitar todo o acesso dos nossos alunos ao Sisu. Então, quero aqui parabenizar a equipe do Inep, já informar todos os alunos que estão na expectativa”, afirmou o ministro.

