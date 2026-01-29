Menu
Resultado do Sisu 2026 já está disponível para consulta

A lista da chamada regular pode ser acessada no Portal Único, e matrículas começam em fevereiro

29 janeiro 2026 - 11h11Sarah Chaves    atualizado em 29/01/2026 às 11h24
Foto: MEC/DivulgaçãoFoto: MEC/Divulgação  

Candidatos que disputaram vagas pelo Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 2026 já podem verificar se foram aprovados na chamada regular. A consulta ao resultado individual está liberada no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior e exige login pela plataforma Gov.br.

Quem garantiu vaga nesta etapa deve ficar atento ao calendário da instituição escolhida. O período de matrícula começa em 2 de fevereiro e segue conforme as datas e exigências previstas no edital de cada universidade ou instituto federal.

Criado para ampliar o acesso ao ensino superior público, o Sisu reúne vagas de instituições de todo o país que utilizam a nota do Enem como critério de seleção, concentrando o ingresso em universidades e institutos da rede federal.

Lista de espera

Os candidatos que não foram convocados na chamada regular ainda podem tentar uma vaga por meio da lista de espera. A manifestação de interesse pode ser feita entre esta quinta-feira (29) e a próxima segunda-feira (2), exclusivamente pelo Portal Acesso Único.

A chamada da lista de espera respeita a ordem de classificação, mas considera apenas os estudantes que confirmaram interesse dentro do prazo. A convocação é realizada diretamente pelas instituições de ensino, que divulgam datas e procedimentos próprios.

Cada candidato pode optar por apenas uma lista de espera, devendo acompanhar atentamente os canais oficiais da instituição escolhida e as regras previstas em edital.

O Sisu 2026 traz uma novidade: pela primeira vez, puderam se inscrever candidatos que participaram de pelo menos uma das três últimas edições do Exame Nacional do Ensino Médio — 2023, 2024 ou 2025 — ampliando as possibilidades de ingresso no ensino superior público

