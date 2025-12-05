Menu
Resultados do Enamed e do Revalida serão divulgados na próxima semana

Cronograma dos exames foi retificado pelo Inep

05 dezembro 2025 - 18h11Luiz Vinicius, com informações da Agência Brasil
Resultados saem na próxima semanaResultados saem na próxima semana   (Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil)

Os resultados do Exame Nacional de Avaliação da Formação Médica (Enamed) 2025 e da 1ª etapa do Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos expedidos por instituições de educação superior (Revalida) 2025/2 serão divulgados na próxima sexta-feira (12). A previsão anterior de divulgação dos dados era hoje (5).

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) retificou o cronograma de divulgação dos resultados das provas que foram aplicadas no dia 19 de outubro. Segundo o Inep, os exames tiveram 92% de presença, entre os mais de 96,6 mil inscritos confirmados.

O Enamed é voltado a concluintes de graduação em medicina. O exame reúne também médicos formados, que podem utilizar os resultados nos processos seletivos das especialidades médicas de acesso direto do Exame Nacional de Residência (Enare).

Ainda de acordo com o cronograma, o período para registro de presença na prova do Enamed pela instituição de ensino superior vai até 11 de dezembro. 

O registro é de responsabilidade do coordenador de curso de medicina e deve ser feito diretamente no Sistema Enade, com login e senha do Portal Gov.br.

Revalida - Já a aplicação e resultados da 1ª etapa do Revalida 2025/2 subsidiam o processo de revalidação do diploma médico. Os médicos participantes realizaram uma prova composta por 100 questões objetivas de múltipla escolha.

No dia 17 de novembro, o Inep divulgou o resultado preliminar da análise dos diplomas de formação médica enviados pelos candidatos que fizeram as provas da primeira etapa da segunda edição de 2025 do Revalida 2025/2.

O resultado foi na página do Participante no Sistema Revalida do Inep. Para acessar, é necessário fazer login com a conta da plataforma Gov.Br. O participante que não enviou qualquer documentação comprobatória (diploma, certificado ou declaração) de conclusão de curso no período de 20 a 24 de outubro foi automaticamente reprovado e não poderá participar da próxima fase, a da prova de habilidades clínicas.

