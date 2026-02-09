Riedel acompanha volta às aulas e reforça segurança e investimentos na Educação

O ano letivo de 2026 teve início nesta segunda-feira (9) em todas as escolas da Rede Estadual de Ensino de Mato Grosso do Sul (REE/MS). Mais de 180 mil estudantes retornaram às salas de aula em 352 unidades escolares espalhadas pelo Estado.

Em Campo Grande, o governador Eduardo Riedel (PP) acompanhou o primeiro dia de aula na Escola Estadual Maestro Frederico Liebermann, localizada no bairro Monte Castelo. A unidade passou recentemente por obras de reforma e recebeu investimentos estruturais.

Durante a visita, Riedel destacou as expectativas positivas para o início do ano letivo. “O ano começa bem, os alunos estão presentes, a matrícula digital já alocou quase 90% dos alunos na rede, de maneira muito ágil, muito direta, com a rede totalmente preparada”, afirmou o governador, ressaltando ainda as melhorias realizadas na escola visitada.

O governador também enfatizou o reforço na segurança das unidades escolares em todo o Estado. “A Polícia Militar também está presente em todas as escolas do Estado, dando as boas-vindas para os alunos, com os professores e os profissionais da educação. A rede está completamente preparada para esse ano letivo, com toda a sua complexidade”, disse.

Segundo Riedel, a estrutura oferecida aos estudantes vai além da sala de aula. “O aluno que vem aqui tem acesso a uma refeição, a um ensino de qualidade, material moderno, como vimos no laboratório, equipamentos e profissionais capacitados e motivados. Sem dúvida nenhuma, essa equação é fundamental para o nosso desenvolvimento”, completou.

Sobre as obras na rede estadual, o governador informou que a maioria das escolas já passou por reformas. “As escolas têm mais ou menos 70% das 354 reformadas. Isso é um processo que não para. Este ano temos previsão de reformar mais umas 30 escolas”, explicou. Ele destacou que as intervenções são estruturais. “Cada reforma é de elétrica, hidráulica, salas, laboratórios e refeitórios, com novos equipamentos. Não é só pintar ou arrumar”, pontuou.

Riedel também destacou a entrega dos materiais escolares. “Os equipamentos, tanto kit escolar quanto uniforme, já estão chegando. Os alunos já vão voltar para casa hoje com seu kit e com seu uniforme novo”, afirmou.

Ainda durante a visita, o governador falou sobre a importância de trabalhar o respeito aos animais no ambiente escolar, citando o caso do cachorro Orelha, vítima de agressão.

“O Orelha se tornou um símbolo. O tema importante é o respeito aos animais, o cuidado e a atenção que as crianças precisam ter na sua formação. A escola é um ambiente de construção de respeito”, declarou, reforçando a necessidade de combater maus-tratos.

Já o secretário de Estado de Educação, Hélio Queiroz Daher, destacou que a entrega dos kits escolares foi antecipada. “A gente iniciou a entrega dos kits ainda na semana do Natal. Prezamos muito pela entrega antecipada. Há três semanas também começamos a entrega dos uniformes”, disse.

O secretário avaliou de forma positiva o início do ano letivo, inclusive nas áreas rurais. “Estamos muito contentes porque o ano está começando tranquilo. As chuvas não atrapalharam a oferta da zona rural e, até o momento, não tivemos informação de interrupção de nenhuma das linhas”, afirmou. Segundo ele, cerca de 19 mil alunos da zona rural conseguiram chegar às escolas normalmente.

Uma das novidades para esse público é a oferta do café da manhã. “Este ano começamos a entregar café da manhã para as crianças da zona rural, por conta do tempo de deslocamento. Eles chegavam com fome à escola e a primeira refeição acontecia mais tarde. Essa é uma novidade importante para eles”, explicou.

Hélio Queiroz ressaltou que os investimentos na educação vão continuar. “Vamos seguir com a entrega de uniformes, kits de tecnologia, equipamentos e com o nosso programa de reformas. A gente entrega uma escola reformada a cada seis dias, garantindo uma rede moderna e uma educação de qualidade”, afirmou.

O secretário também destacou o avanço do ensino em tempo integral. “Hoje, 62% da nossa rede oferece tempo integral em todos os municípios de Mato Grosso do Sul. Universalizamos essa oferta, e metade dos 90 mil alunos do ensino médio já faz educação profissional”, disse. Os alunos do tempo integral recebem três refeições diárias.

Para os estudantes da zona rural, além das refeições regulares, haverá alimentação complementar. “Eles se deslocam muito cedo de casa, então entendemos que era necessário complementar com mais uma refeição”, explicou.

Ao final, o secretário informou os números gerais da rede estadual e destacou que, além dos alunos, a Rede Estadual de Ensino conta com cerca de 32 mil servidores.

