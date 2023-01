Estado convoca 265 professores para atender ensino fundamental e médio

O governador Eduardo Riedel juntamente com o secretário de Estado de Educação, Hélio Queiroz Daher e a Federação dos Trabalhadores em Educação de MS (FETEMS), se reuniram na manhã desta terça-feira (17), para anunciar a convocação de 265 profissionais da educação aprovados em concurso.



De acordo com Riedel, os convocados começam a trabalhar já no início do ano letivo para os professores, dia 13 de fevereiro. “Essa é uma agenda que foi tratada ao longo da campanha, é um compromisso importante para o estado de melhorar cada vez mais naquela linha que a gente sempre trabalhou, infraestrutura, educação que avança na escola de tempo integral e uma educação que valoriza o profissional”, Riedel também destacou que ainda haverá a conversa para retirar a diferença salarial entre os professores convocados e os concursados.

Fizeram o concurso em abril de 2022 mais de 20 mil profissionais, sendo 70% deles de outros estados, interessados em trabalhar em Mato Grosso Sul por ter o melhor salário pago a categoria. Ao todo, foram aprovados 1.936 profissionais, que concorreram para ocupação de 722 vagas ofertadas no certame.

Em julho de 2022 foi realizada a primeira chamada de 463 profissionais. Pouco depois, a segunda chamada contemplou 19 aprovados que tomaram posse em novembro de 2022. Nesta terceira chamada, o Governo do Estado contempla 265 profissionais.

O secretário Hélio Queiroz declarou que o foco da pasta é a valorização profissional. “Nesse tripé da valorização, temos a renumeração, a estabilidade que é a chamada de concurso e a infraestrutura para o servidor trabalhar”.



Para o presidente da Fetems, Jaime Teixeira, é fundamental a chamada dos profissionais. "Entedemos que além dos trabalhadores que etão qualificados, a educação pública de MS passa pela qualidade dos profissionais”.

As vagas contemplaram profissionais com licenciatura plena para o exercício da função em turmas do 6° ao 9º ano do Ensino Fundamental (Anos Finais do EF) e do 1° ao 3° ano do Ensino Médio. Professores com formação em Artes, Educação Física e Língua Estrangeira Inglesa - observadas as devidas legislações – poderão lecionar em turmas do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental (Anos Iniciais do EF).

JD1 No Celular

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também