SBPC reúne 15 mil pessoas na capital

Com 15 mil inscritos, a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) sedia, hoje (21), a 71ª Reunião Anual da SBPC (Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência), o maior evento científico da América Latina. De acordo com o reitor da universidade, Marcelo Augusto Santos Turine, este encontro é de extrema importância para o Estado.

“Após 70 anos de realização de reuniões da SBPC, é a primeira vez que receberemos, em Mato Grosso do Sul, em um ano extremamente significativo, em que a Universidade Federal do Mato Grosso do Sul completa 40 anos de criação e o município de Campo Grande completa 120 anos”, comemorou Turine.

De acordo com a organização, serão mais de 250 atividades programadas, que contam com palestras, conferências, rodas de conversa, encontros, oficinas e minicursos de todas as áreas do conhecimento. Entre elas, estão realizações que abordam temáticas afro e indígena, inovação e educação, além da SBPC Jovem, sessão de pôsteres ExpoT&C, avenida da ciência e caminhões da ciência.

Entre os destaques da programação está o lançamento da edição 2019 da Pesquisa de Percepção Pública da Ciência e Tecnologia no Brasil, estudo realizado pela SBPC, junto ao Centro de Gestão e Estudos Estratégicos (CGEE) e ao Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC).

“Estamos certos de que o evento será um marco para a UFMS e para Mato Grosso do Sul, uma vitrine para o cenário nacional e internacional a fim de imprimir, no Estado, a força da ciência na promoção da educação de qualidade e motivar a juventude para o empreendedorismo, enfatizando o impacto na percepção pública do papel central das universidades na promoção da qualidade de vida das pessoas”, declarou Turine.

Programação

Sessão Solene de Abertura

A Sessão Solene de Abertura será realizada hoje (21), às 18h, no Teatro Glauce Rocha, localizado na UFMS (rua Ufms, s/n, Universitário, Campo Grande-MS).

Consulte as programações

– Geral (inclui SBPC Inovação, SBPC Educação e SBPC Afro e Indígena)

– SBPC Inovação

– SBPC Educação

– SBPC Afro e Indígena

– Anexo: UFMS – Universidade, Empreendedorismo e Cooperação

– Sessão de Pôsteres / Nº do Pôster / Prêmio

– Dia da Família na Ciência

O evento é aberto ao público: as programações poderão ser assistidas gratuitamente pelos visitantes, sem a necessidade de inscrição. A inscrição somente será necessária para quem quiser frequentar minicurso (vagas limitadas) ou ainda obter o certificado online de participação geral.

Informações:

1) Secretaria de Credenciamento da SBPC

Local: Bloco 2 – corredor central

Datas e horários de atendimento:

21/7, domingo, das 10h às 15h

22/7, segunda-feira, das 10h às 16h

23/7, terça-feira, das 10h às 16h

24/7, quarta-feira, das 10h às 16h

25/7, quinta-feira, das 10h às 16h

26/7, sexta-feira, das 10h às 14h

27/7, sábado – não haverá atendimento

Obs.: Matrícula em Minicurso

As vagas remanescentes serão abertas para matrícula nos dias 21 e 22, até o limite de vagas, na secretaria. Normas de Minicurso – Lista de Minicursos

2) Comunicados importantes: divulgação aos inscritos e aos apresentadores de pôsteres.

3) Mapa do campus – mapa da região

A 71ª Reunião Anual da SBPC é um evento aberto ao público

As programações podem ser assistidas gratuitamente pelos visitantes, com exceção dos minicursos, cujas vagas são limitadas e a matrícula é necessária. Quem fizer a inscrição (e o credenciamento no evento) obterá o certificado online de participação geral, sem carga horária ou descrição de atividades.

Mais informações pelo site da SBPC – http://ra.sbpcnet.org.br/campogrande/noticias.

