Se encerra na quarta-feira a 1ª etapa de pré-matrículas nas escolas estaduais

Se encerra na próxima quarta-feira (8) o período destinado à 1ª etapa de pré-matrículas da Rede Estadual de Ensino (REE), marcando os últimos dias para quem quiser garantir vagas em uma das 348 unidades escolares da Rede para o ano letivo de 2025.

O período de pré-matrículas, que está aberto desde 11 de novembro de 2024, é válido para estudantes que já fazem parte da REE ou para aqueles que desejam ingressar na Rede Estadual.

O preenchimento dos dados pode ser realizado pelo portal próprio do governo www.matriculadigital.ms.gov.br, pelos telefones 0800-647-0028 (fixo) e 3314-1212 (celular), e presencialmente na sede da Central de Matrículas, em Campo Grande, na rua Joaquim Murtinho, nº 2.612, ou em qualquer escola estadual do Estado.

Após o encerramento da 1ª fase, os pais e responsáveis poderão consultar, a partir de 12 de janeiro, a lista de designação, com os nomes dos estudantes de acordo com as unidades escolares desejadas, no site da Matrícula Digital.

O período para efetivação da matrícula, válido para os estudantes presentes na lista, será entre os dias 13 e 17 de janeiro.

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também