Se liga estudante, inscrições para o Prouni terminam nesta sexta-feira

Os estudantes que realizaram uma das duas últimas edições do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e querem entrar no ensino superior com uma bolsa de até 100% do Programa Universidade para Todos (Prouni), devem fazer a inscrição até às 23h59 (horário de Brasília) desta sexta-feira (2).

As inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo Portal Único de Acesso ao Ensino Superior .

São oferecidas 406.428bolsas, sendo 308.977 integrais (100%) e 97.451parciais(50%), distribuídas em15.482cursos,de 1.028instituições participantes.

Para se inscrever de forma gratuita, o participante precisa ter cadastro no login único do Governo Federal e criar uma conta no gov.br. Os resultados da primeira chamada estarão disponíveis em 6 de fevereiro e 27 de fevereiro da segunda chamada.

Para participar do Prouni, é preciso ter alcançado, no mínimo, 450 pontos de média nas notas das cinco provas de pelo menos uma das duas últimas edições do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e não pode ter tirado zero na prova de redação.

