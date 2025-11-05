Menu
Educação

Se preparando para o Enem? Campo Grande terá aulão gratuito de redação neste sábado

Atividade vai revisar estrutura, argumentação e estratégias para alcançar boa nota na prova

05 novembro 2025 - 15h41Taynara Menezes
Neste domingo (9), a prova é composta por 90 questões objetivas (dividas entre Linguagens e Ciências Humanas) e uma redação.Neste domingo (9), a prova é composta por 90 questões objetivas (dividas entre Linguagens e Ciências Humanas) e uma redação.   (Paulo Pinto/Agência Brasil)

Estudantes que estão se preparando para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) terão a oportunidade de participar de um aulão gratuito de redação neste sábado (8), a partir das 9h, em Campo Grande. A atividade será conduzida pela professora Érika Costa, mestre em Educação e graduada em Pedagogia, Letras e Jornalismo.

Durante o encontro, os participantes receberão orientações práticas sobre estrutura textual, argumentação, coesão e estratégias para desenvolver uma redação consistente. Segundo o diretor da instituição, José Cleones Cavalcante, a proposta é oferecer uma revisão acessível e objetiva antes da prova.

“A redação é um dos principais diferenciais no Enem e pode determinar o sucesso do candidato. Nosso objetivo é oferecer uma revisão intensiva e acessível para que os participantes cheguem mais confiantes e preparados no dia da prova”, destacou.

O aulão será realizado no Centro Universitário Anhanguera Campo Grande, localizado na Avenida Gury Marques, 3203, e é aberto ao público. As vagas são limitadas, e as inscrições podem ser feitas gratuitamente por meio de formulário online.

O Exame Nacional do Ensino Médio 2025 será aplicado em 9 e 16 de novembro em todo o país. Neste domingo (9), a prova é composta por 90 questões objetivas (dividas entre Linguagens e Ciências Humanas) e uma redação. No próximo domingo (16), serão mais 90 questões (Matemática e Ciências da Natureza).

Serviço

O quê: Aulão de Redação para o Enem
Onde: Centro Universitário Anhanguera Campo Grande – Av. Gury Marques, 3203
Quando: 8 de novembro de 2025, às 9h
Contato: (67) 99191-0440
Inscrições: gratuitas pelo formulário online

