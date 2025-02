Secretaria de Educação abre inscrições para curso de libras

A Secretaria de Estado de Educação abriu as inscrições para os interessados em participar do curso de libras, com carga de 80 horas, ofertado pelo CAS (Centro de Capacitação de Profissionais da Educação e de Atendimento às Pessoas com Surdez).

O curso é destinado a todos que desejam aprender a Língua Brasileira de Sinais, por meio de aulas assíncronas com professores surdos.

Segundo divulgado, o conteúdo abrange temas específicos, incluindo teoria, vocabulário, exemplos de utilização dos sinais em contextos sociais e educacionais, além de diversas atividades práticas.

O curso será ofertado em Ambiente Virtual de Aprendizagem – AVA, na Plataforma: https://saber.sed.ms.gov.br, na modalidade à distância para as turmas de todos os municípios do estado de Mato Grosso do Sul.

Para realizar a inscrição, o candidato precisa ter ao menos 15 anos de idade, e contar com acesso à internet, como conta Gmail (serviço gratuito de correio eletrônico da Google) ou edutec.sed.ms.gov.br (serviço de correio eletrônico da Google exclusivo para professores e estudantes da REE/MS), para envio dos vídeos da atividade prática. Todas as informações referentes ao curso serão enviadas pelo e-mail cadastrado.

As inscrições são gratuitas e poderão ser realizadas de até quarta-feira (26), por meio do link: https://forms.gle/9fgPK8S5h2C9gPv88.

