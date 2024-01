SED divulga aprovados no processo seletivo para professores temporários

O Governo de Mato Grosso do Sul, por intermédio da SED (Secretaria de Estado de Educação) e SAD (Secretaria de Estado de Administração), torna público o resultado preliminar da Prova Escrita Objetiva para professor temporário. O documento foi publicado nesta quinta-feira (4), no suplemento II do Diário Oficial.

O documento contém a relação nominal de todos os candidatos, em ordem alfabética, acompanhado da respectiva pontuação obtida e da situação do candidato na fase I, expressa pelas palavras “aprovado”, “reprovado”, “ausente” e “eliminado”, conforme relação constante no Anexo Único do Edital,

Conforme as seguintes disposições, o candidato poderá consultar individualmente sua Folha de Respostas no link ‘Visualizar Folha de Respostas’, bem como o seu desempenho na Prova Objetiva, pelo link Boletim de desempenho da Prova Objetiva, disponíveis no endereço eletrônico por até 60 dias, a contar da data de publicação deste edital.

Recursos

O candidato poderá interpor recurso quanto ao resultado preliminar da Prova Escrita Objetiva, por desconformidade da marcação do gabarito com o resultado preliminar apresentado, e deverá ser protocolado em formulário próprio, disponível no endereço eletrônico, no período até às 23 horas e 59 minutos do dia 5 de janeiro de 2024, de acordo com o horário oficial de Mato Grosso do Sul.

Após esse prazo, o sistema de interposição de recursos será fechado, ficando o candidato, a partir desse horário, impossibilitado de apresentar eventuais recursos contra o resultado preliminar da Prova Escrita Objetiva. Os recursos não terão efeito suspensivo e não alterarão o cronograma de realização das demais atividades do Processo Seletivo Simplificado.

