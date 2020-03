SED publica chamada de processo para professores temporários

Marya Eduarda Lobo, com informações da assessoria

A Secretaria de Estado de Educação (SED) publicou mais uma chamada do Banco Reserva de profissionais aprovados no Processo Seletivo Simplificado, na noite de quarta-feira (4), voltado para a contratação de professores temporários da Rede Estadual de Ensino (REE). A 12ª publicação pode ser conferida aqui .

Segundo presente na relação de convocados, a partir das 13h30 os profissionais serão recebidos em 11 locais em todo o Estado, sendo um em Campo Grande e o restante nas sedes das Coordenadorias Regionais de Educação (CREs). A chamada destaca, ainda, que o profissional, quando comparecer ao local indicado, deverá, no ato da designação, apresentar a via original do diploma referente ao componente para o qual foi chamado.

Os candidatos chamados deverão verificar local, data e horário a se apresentar, descritos na lista disponível para download na página da SED, a fim de garantir o bom andamento do trabalho, de modo a evitar prejuízos à classificação.

