Semana Municipal Antidrogas começa nesta segunda com transmissão pela TV Reme

A terceira edição da Semana Municipal Antidrogas tem início nesta segunda-feira (22) com a proposta de mobilizar a sociedade sobre a importância do tema “Valorização da Vida”, além de reafirmar a necessidade de desenvolver ações contínuas no combate e prevenção às drogas.

Devido à pandemia ocasionada pela Covid-19, este ano o evento, que acontecerá até sexta-feira (26), será transmitido pela TV Reme, no canal 4.2 da TV Educativa por meio de vídeos gravados por diversas autoridades das áreas da Educação, Segurança Pública e Saúde, que irão falar sobre prevenção e apreensão ao uso de drogas, rede de atenção psicossocial, dependência e suas consequências.

A transmissão das palestras pela TV acontecerá sempre a partir das 9 horas. A palestra sobre prevenção e apreensão ao uso de drogas irá abrir a programação nesta segunda-feira.

O evento, organizado pelo Conselho Municipal Antidrogas, acontece paralelo a Semana Nacional sobre Drogas, que foi instituída anualmente no período de 19 a 26 de junho em todo território brasileiro. As palestras serão postadas no canal do Youtube da TV Reme Campo Grande, o mesmo onde também é possível assistir as aulas transmitidas pela TV Reme. O canal já conta com quase oito mil inscritos em menos de um mês.

Para os organizadores, as ações de intervenção preventiva ao uso de álcool e outras drogas, reforçadas pela família, escola e sociedade, são importantes fatores de proteção das crianças e jovens.

Deixe seu Comentário

Leia Também