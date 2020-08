Semed cria aplicativo para alunos das escolas municipais

A Secretaria Municipal de Educação (Semed) lança, nesta segunda-feira (10), o aplicativo (App) Rádio e TV REME, para aproximar ainda mais os alunos da Rede Municipal de Ensino (Reme) das atividades remotas, oferecidas durante o período de isolamento social, por conta da pandemia do coronavírus.

A ferramenta pode ser baixada, gratuitamente, pelo link.

Com foco na interatividade entre alunos e professores, o App tem disponível a programação completa. Os estudantes também vão poder enviar recados, além de terem acesso direto ao canal do YouTube da TV REME, em que estão disponíveis os vídeos das aulas que vão ao ar pelo canal 4.2 da TVE.

O App é mais uma forma que o aluno da REME terá para acompanhar as aulas, além da TV REME, na televisão e na internet, dos grupos de conversa formados em cada escola, com os pais e responsáveis e dos cadernos de atividades entregues.

A TV REME está disponível para os 110 mil alunos da Rede Municipal de Ensino de Campo Grande, e a videoaulas também podem ser assistidas pela internet, no canal do YouTube https://www.youtube.com/channel/UCsC4oAnt5rZiGAEKYLAYBog/featured.

As aulas presenciais da REME estão suspensas até o dia 7 de setembro, mas o ensino para os estudantes da educação infantil, e do ensino fundamental e da Educação de Jovens e Adultos (EJA) tem continuidade de forma remota. Além das aulas a distância, os alunos recebem os cadernos de atividades elaborados pela escola e entregues conforme calendário de distribuição estabelecido pela unidade.

As aulas são elaboradas pelos professores da REME, com o acompanhamento da Semed, e são gravadas no estúdio da TVE.

A grade de programação atende aos alunos de todas as idades, com conteúdos específicos para cada ano escolar. A produção tem por base os conteúdos curriculares do 1° ao 9° anos do ensino fundamental, ensino médio integrado ao profissional Técnico Agrícola, além dos conteúdos direcionados aos alunos do berçário ao grupo 5 e aos alunos da EJA.

Os alunos da educação infantil têm acesso a contações de histórias, brincadeiras e jogos, e para os alunos do ensino fundamental, o conteúdo é trabalhado conforme o referencial curricular vigente, com temas nas áreas de Língua Portuguesa, Matemática, História, Geografia, Ciências, Inglês e Arte.

