Semed presta contas da educação pública da Capital

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semed), realizou nesta terça-feira (1º) a primeira reunião de prestação de contas das ações desenvolvidas na Rede Municipal de Ensino (Reme) durante o primeiro semestre deste ano.

O evento, que ocorre no Centro de Formação Lúdio Martins Coelho, na sede da Semed, contou com a presente da prefeita Adriane Lopes, o secretário municipal de Educação, Lucas Bittencourt, diversos vereadores e o presidente da Câmara Municipal, Carlão, e demais autoridades da educação municipal da Capital.

“‘Avançar com responsabilidade’, esse foi o lema da Prefeitura quanto a educação no primeiro semestre de 2023, e será assim que caminharemos neste segundo semestre também”, afirmou Bittencourt.

Durante fala no evento, Carlão elogiou, em nome de todos os vereadores, o trabalho do secretário de Educação da Capital.

Adriane Lopes destacou os esforços da equipe do executivo municipal em melhorar Campo Grande, e destacou o sucesso dos projetos realizados na Capital.

“Hoje estou aqui para mostrar que a nossa equipe é competente, que o nosso grupo está avançando. O município de Campo Grande já é referência”, disse a prefeitura.

“Mostrar para Mato Grosso do Sul e o Brasil o que é fazer educação com responsabilidade”, completou.

Números da Educação

Atualmente, a Reme conta com um total de 205 unidades escolares, 267 diretores e diretores adjuntos, 110.640 estudantes, 10.038 professores, 695 profissionais da equipe pedagógica e 6.174 servidores administrativos.

Segundo os dados, a atual gestão assumiu com 52% de piso salarial, chegando em 70% ao longo deste primeiro semestre, sendo 039% indenizatório.

Em relação ao número de estudantes, Lucas Bittencourt comemorou o aumento no número de alunos matriculados na Reme.

“Iniciamos o 1° semestre de 2023 com 107.280 alunos e estamos encerrando com 110.323 alunos, ou seja, um aumento de 3.043 alunos”, disse o secretário.

Salário dos diretores

Diretores de escolas da Reme aproveitam o encontro para conversarem com a prefeita e solicitar um aumento salarial. Após o pedido, Adriane afirmou que vai estudar, junto das secretárias, atender à solicitação. “Eu aceito a provocação”, afirmou a prefeita.

