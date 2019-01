Semed recebe obras de arte para distribuir nas escolas

Da Redação com Assessoria

Nesta sexta-feira (04), a Secretaria Municipal de Educação – Semed recebeu da organização do Festival das Artes Plásticas de Campo Grande, 96 quadros de obras premidas pelo evento para serem distribuídas pelas escolas da Rede Municipal de Ensino (REME).

A doação das telas para a Rede Municipal pela Organização do evento tem como objetivo de divulgar a arte Sul-mato-grossense, em principal Campo Grande e a apresentar ao público que visitou a mostra cultural os novos artistas da terra.

A ideia de trazer a doação de telas para a REME surgiu, de acordo com o proponente do Festival, Venceslau Carlos de Oliveira, para dar continuidade no evento, para que não acabe e possa novamente em outra edição ser realizado a divulgação de outros artistas para conhecimento dos estudantes.

Cada escola municipal irá receber uma obra de um artista. No evento os artistas disputaram em seis categorias: pintura, escultura, gravura, desenho, instalação. Venceslau espera que os alunos reflitam sobre a arte do Estado.

“Esperamos que o aluno possa ter um novo olhar diferenciado para a arte sul-mato-grossense e através das obras ele possa entrar no mundo da arte, seja vendo, participando ou produzindo”.

Para a Secretária de Educação, Elza Fernandes, as obras irão servir para complementar o aprendizado dos alunos. “Esses quadros dentro das unidades irá ajudar os alunos para sua aprendizagem, pois eleva o senso critico das crianças, além de nortear também estudos para a cultura de nossa região”, disse.

Deixe seu Comentário

Leia Também