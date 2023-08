Senai prorroga inscrições para Vestibular de Inverno 2023

Com oferta de 190 vagas para o 2° semestre, o Senai prorrogou as inscrições para o Vestibular de Inverno 2023 em quatro cursos de graduação em tecnologia em Mato Grosso do Sul.

As inscrições no Vestibular podem ser feitas até 31, em Dourados, e 26, em Campo Grande, pelo https://sistemafiems.ms.senai.br/matriculas-2023-graduacao .

A Faculdade Senai de Dourados oferece 80 vagas para os cursos de Tecnólogo em Automação Industrial e Tecnólogo em Gestão da Produção Industrial. Na Capital, além de 40 vagas no curso de Tecnólogo em Automação Industrial, a Faculdade Senai de Campo Grande está com 40 vagas no curso de Tecnólogo em Processos Gerenciais e a Faculdade da Construção oferta 30 vagas para Tecnólogo em Design de Interiores.

As inscrições para o vestibular são gratuitas e podem ser feitas pelo link https://sistemafiems.ms.senai.br/matriculas-2023-graduacao ou nas secretarias das unidades.

Há ainda a possibilidade de ingresso por meio do resultado obtido no Enem (Exame Nacional do Ensino Médio). Para isso, basta inserir o número de inscrição da prova no ato da inscrição, assim como as pontuações obtidas. São aceitos ainda portadores de diploma e matrículas de transferência de outras instituições de ensino superior.

Mais informações pelo telefone 0800 7070 745 ou pelo WhatsApp (67)9263-9000

Deixe seu Comentário

Leia Também