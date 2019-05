Servidores estaduais terão descontos em cursos de idiomas

A Fundação Escola de Governo (Escolagov) oferece descontos para os servidores do Governo do Estado em cursos de idiomas. O objetivo é atender à política de valorização e desenvolvimento de servidores.

De acordo com informações do setor de parcerias da Escolagov, os descontos aplicados variam de 20% a 50% e estão vinculados às unidades British and American, CCAA e CNA no Vivendas do Bosque.

Os benefícios também são estendidos a dependentes e compreendem as áreas de ensino profissionalizante, concursos, capacitação, educação infantil, ensino fundamental, ensino médio, graduação e pós-graduação.

Para ter acesso às parcerias, é preciso se cadastrar no site da fundação e anexar digitalmente os documentos pessoais ou de dependentes.

Com o encaminhamento dos dados informados, a validação do desconto é enviada aos servidores via-email para apresentação nas instituições conveniadas.

A lista atualizada de convênios com instituições de ensino está disponível na página eletrônica da Escola de Governo www.escolagov.ms.gov.br.

Para maiores informações basta ligar no telefone (67) 3321-6100.

Deixe seu Comentário

Leia Também