Sesi auxilia pais a lidar com as emoções dos filhos na pandemia

Sarah Chaves, com informações da assessoria

A Rede de Ensino do Sesi de Mato Grosso do Sul promoveu uma live para os pais e responsáveis dos alunos que estudam em casa, para auxiliar sobre como eles podem lidar com emoções e reações dos filhos durante o isolamento social.

O tema foi abordado pelo mestre em psicologia e doutor em educação João Antonio Galbiatti Filho e mediada por Denise Lamberti, assessora pedagógica da Somos Educação, que elabora o material didático, além de outras soluções, para a Rede Sesi de Ensino em todo o Brasil. “Na live, o especialista dividiu com os pais e responsáveis dicas sobre como construir conexões durante convívio familiar na quarentena”, informou a técnica em educação do Sesi, Gláucia Campos.

Ela completa que live também serviu para orientar os pais e responsáveis sobre como estimular os filhos a expressar o que estão pensando e sentindo. “Foi um momento muito rico que o Sesi proporcionou para os pais e responsáveis, que puderam compartilhar experiências desse período da pandemia e tirar dúvidas”, afirmou, completando que a live envolveu os pais e responsáveis das escolas de Aparecida do Taboado, Campo Grande, Corumbá, Dourados, Maracaju, Naviraí e Três Lagoas.

A área pedagógica das escolas do Sesi do Estado preparou um calendário de ações em três frentes – docentes, pais e responsáveis, e alunos –, que, diferente dos outros anos, será realizada de forma virtual, por meio das plataformas online, em razão da pandemia do novo coronavírus.

Para acompanhar os eventos, basta acessar a Agenda Online com login e senha, programando-se para a participação.

