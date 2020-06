Sesi dá dicas de entretenimento educativo para alunos que estão em casa

A Rede Sesi de Ensino, representada pelas escolas de Aparecida do Taboado, Campo Grande, Corumbá, Dourados, Maracaju, Naviraí e Três Lagoas, está preparando dicas semanais para auxiliar pais e responsáveis a aproveitar o tempo em casa com os alunos com mais qualidade.

Todo o material é divulgado no início da semana pela equipe pedagógica via Agenda Online, aplicativo pelo qual é possível acompanhar, por meio de um login e senha repassado ao aluno matriculado, a rotina escolar, atividades e sugestões, além de ser um canal direto de contato com a coordenação, o que facilita bastante especialmente durante o período de distanciamento social.

As dicas são para serem aplicadas depois das aulas online, que foram totalmente adaptadas para seguir com o ano letivo normalmente por meio de plataformas virtuais.

“A ideia também é usar a tecnologia a nosso favor, a exemplo do que já está sendo feito nas aulas online, quando todos os alunos conseguem, pela Internet, entrar em uma sala de aula virtual, interagir com colegas e professores, fazer pesquisas e apresentar atividades práticas”, relatou a analista de Educação do Sesi, Glaucia Campos.

Ela completa que, com apoio da escola, as atividades podem ser feitas no contraturno e o tempo livre pode ser melhor aproveitado com conteúdo que pode ser de entretenimento e também educativo.

As sugestões de entretenimento vão de brincadeiras a passeios culturais e servem para quem mora em casa, apartamento, para quem tem quintal, varanda, ou para quem não tem. Para famílias com muitas crianças, para famílias pequenas e com filhos únicos.

Nesta semana, por exemplo, as dicas estão focadas em passeios virtuais gratuitos pelos principais museus do mundo, além de um curso de desenho, também sem qualquer custo, pelo Youtube. Para conferir as dicas e links basta acessar a Agenda Online com o login e senha.

