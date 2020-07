Sesi promove 'encontrão' com dicas sobre o Enem para alunos do 3º ano

A Rede de Ensino do Sesi em Mato Grosso do Sul promoveu, na terça-feira (14), um encontro virtual com cerca de 160 alunos entre as turmas da 3ª série do Ensino Médio das sete escolas da instituição no Estado, por meio da plataforma TEAMS, da Microsoft.

A ideia da coordenação pedagógica do Sesi era apresentar de dicas de como manter a rotina de estudos para o Enem e outros vestibulares com as aulas online em casa, além de promover de maneira inédita a integração entre os estudantes das cidades onde a escola atua.

“Oportunizar aos nossos alunos do Ensino Médio esse momento de interação foi uma excelente maneira de matar a saudade, ampliar as amizades, e gerar mais expectativa para um futuro de sucesso dos alunos, seja pessoal e profissional. Mesmo com esse período de distanciamento presencial não perdemos o acolhimento e preparação dos alunos rumo ao Enem e vestibulares”, avaliou a analista técnica em educação do Sesi, Gláucia Campos.

A educadora Paula Giampietri Franco, da Geekie – plataforma de educação online utilizada pelas escolas do Sesi para auxiliar os alunos a estudar para vestibulares – foi convidada a participar do encontrão e, além de repassar diversas orientações, respondeu às perguntas em tempo real. Em um dos momentos que mais chamou a atenção dos alunos, a especialista destacou a importância de, mesmo estando em casa, manter uma rotina diária, e designar o tempo para atividades específicas.

Paula Giampietri também ressaltou outra questão importante durante o período de preparação para os vestibulares: o descanso. “Tão importante quanto planejar o horário de estudos, é reservar um tempo para descansar. Mesmo que tenham coisas acumuladas, descansem a mente”, disse a educadora, lembrando que o cérebro precisa de um tempo longe de dispositivos e telas.

Os alunos aproveitaram o momento de interação para trocar experiências com os colegas e contar como têm se organizado para estudar durante a pandemia. “O lado bom dessa quarentena foi descobrir que tenho muita facilidade em acompanhar as aulas online e estudar sozinho em casa. Consegui organizar meus horários, me concentrar melhor e tenho buscado ir além da apostila e das vídeoaulas. Estou buscando mais referências e sempre troco mensagens com os professores”, relatou Diego Soares Ribeiro, da Escola do Sesi de Corumbá.

Depois do bate-papo com a educadora da Geekie, os alunos de cada escola compartilharam uma apresentação preparada especialmente para o encontrão, com música e danças típicas dos “arraiás julinos”.

